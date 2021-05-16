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16 мая 2021, 16:02

На АЭС в Испании произошел пожар

Фото "Вести"
Фото "Вести"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский регулятор в сфере атомной энергетики проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о произошедшем вечером 15 мая инциденте на энергоблоке 1 АЭС "Трильо" в 80 км к северо-востоку от Мадрида. По данным испанской стороны, угрозы безопасности для сотрудников и окружающей среды не последовало, сообщает ТАСС со ссылкой на МАГАТЭ.

Тревога на АЭС была объявлена из-за пожара в главном электрическом трансформаторе, в результате которого последовало автоматическое отключение реактора. Пожар был потушен, тревога была отменена минувшей ночью.

Испанский регулятор уведомил МАГАТЭ, что системы безопасности станции не пострадали, инцидент не оказал влияния на людей или окружающую среду.-0-

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