На Аляске нашли вещи и тела пассажиров, погибших в 1952 году

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские военные нашли новые фрагменты останков жертв авиакатастрофы, которая случилась в 1952 году на Аляске, пишет AP. На месте нашли также фигурку Будды, летный костюм, несколько почтовых марок и график месс в церкви Святого Патрика в Вашингтоне. Все эти вещи принадлежали пассажирам разбившегося воздушного судна. Военный самолет C-124 Globemaster, летевший из штата Вашингтон на Аляску, врезался в гору Гэннетт недалеко от города Анкориджа 22 ноября 1952 года. Погиб 41 пассажир и 11 членов экипажа. Сразу после инцидента достать останки погибших не получилось, а потом самолет сполз к подножию горы и врос в ледник Колони. Поиски начались только в 2012 году. За это время удалось идентифицировать останки 43 погибших.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!