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27 июня 2020, 21:05

На Аляске нашли вещи и тела пассажиров, погибших в 1952 году

Фото Reuters
Фото Reuters

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские военные нашли новые фрагменты останков жертв авиакатастрофы, которая случилась в 1952 году на Аляске, пишет AP.

На месте нашли также фигурку Будды, летный костюм, несколько почтовых марок и график месс в церкви Святого Патрика в Вашингтоне. Все эти вещи принадлежали пассажирам разбившегося воздушного судна.

Военный самолет C-124 Globemaster, летевший из штата Вашингтон на Аляску, врезался в гору Гэннетт недалеко от города Анкориджа 22 ноября 1952 года. Погиб 41 пассажир и 11 членов экипажа.

Сразу после инцидента достать останки погибших не получилось, а потом самолет сполз к подножию горы и врос в ледник Колони.

Поиски начались только в 2012 году. За это время удалось идентифицировать останки 43 погибших.-0-

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