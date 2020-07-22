На Аляске объявлена угроза цунами

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США выпустили предупреждение об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,8 балла, которое произошло в районе Алеутских островов. Об этом сообщает американская телекомпания CBS.

Уточняется, что угроза цунами объявлена для прибрежных районов в радиусе 300 км от эпицентра подземных толчков. Власти эвакуируют жителей ряда населенных пунктов на юге штата Аляска.

По данным Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 28 км, эпицентр находился в 851 км к юго-западу от города, где проживают около 298 тыс. человек.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.-0-

Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски Эпицентр подземных толчков находился в 477 км к юго-западу от населенного пункта Кадьяка. Очаг залегал на глубине 30 км.