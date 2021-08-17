На Аляске одновременно извергаются три вулкана

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три вулкана на Алеутских островах Аляски одновременно проснулись и проявляют активность. Ученые отметили, что эти извержения не представляют опасности для людей, но заслуживают внимания как редкий природный феномен, сообщает телеканал "МИР24" со ссылкой на NBC News."На Аляске много вулканов, и мы обычно наблюдаем в среднем одно извержение в год", - отметил геолог-исследователь из обсерватории вулканов Аляски Мэтью Левен.В последний раз одновременное извержение трех вулканов происходило семь лет назад. На данный момент активны вулкан Павлова, Большой Ситкин и Семисопочный. Еще два вулкана проявляют признаки близкого извержения.Вулкан Павлова, который находится примерно в 966 км от Анкориджа, извергает небольшие порции пепла, а Большой Ситкин - непрерывный поток лавы из кратера на вершине. Третий вулкан, Семисопочный, расположен на необитаемом острове в самой восточной точке США. По данным обсерватории вулканов Аляски, там произошло несколько взрывов, также время от времени наблюдаются сильные сейсмические толчки. Все три вулкана извергаются уже более недели.Вулканы являются частью так называемой Алеутской дуги, которая представляет собой цепь вулканов на границе между двумя тектоническими плитами. Ранее рядом с Аляской нашли следы супервулкана, который скрыт под водами Тихого океана.-0-