На Аляске произошло еще одно землетрясение

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полуострове Аляска 1 декабря был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 5,6. Землетрясение произошло в 60 км к северо-западу от Анкориджа. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как очень сильное.
Накануне 30 ноября на Аляске было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 13 километрах от Анкориджа. Повреждены здания, автомобильные и железные дороги. Некоторые дороги и мосты закрыты для движения.
В связи с землетрясением президент США Дональд Трамп подписал указ о чрезвычайной ситуации на Аляске.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4262 BYN
|2.42 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2.1316 BYN
|2.129 BYN
|2.134 BYN
|RUB
|3.2027 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN