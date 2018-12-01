На Аляске произошло еще одно землетрясение

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полуострове Аляска 1 декабря был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 5,6. Землетрясение произошло в 60 км к северо-западу от Анкориджа. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как очень сильное.

Накануне 30 ноября на Аляске было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 13 километрах от Анкориджа. Повреждены здания, автомобильные и железные дороги. Некоторые дороги и мосты закрыты для движения.

В связи с землетрясением президент США Дональд Трамп подписал указ о чрезвычайной ситуации на Аляске.-0-