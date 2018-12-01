На Аляске произошло мощное землетрясение

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на юге Аляски. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения располагался в 13 км к северу от Анкориджа – столицы Аляски, где проживают почти 300 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине в 41 км.
Также произошло несколько афтершоков. Самый сильный из них – магнитудой 5,7 – зарегистрирован в 4 км от Анкориджа. Согласно полученным данным, есть вероятность , что подземные толчки привели к формированию цунами.
Данных о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.-0-
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