На Аляске разбился самолет

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7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли в результате крушения небольшого пригородного самолета на юго-западе Аляски, сообщает Associated Press.

Самолет компании Yute Air выполнял рейс в город Кипнук. Во время полета он потерпел крушение недалеко от местности Тунтутулиак. Пилот и четыре пассажира погибли.

Национальная гвардия армии Аляски запустила вертолет UH-60 Black Hawk из Вефиля к месту крушения. По словам представителя Федерального авиационного управления, самолет разбился при неизвестных обстоятельствах, причины произошедшего устанавливаются.-0-