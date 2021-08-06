На Аляске разбился туристический самолет - погибли 6 человек

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-востоке Аляски разбился туристический самолет, в результате все шесть находившихся на бору человек погибли, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что туристический самолет разбился 6 августа в 11.20 по местному времени недалеко от города Кетчикан. Члены экипажа береговой охраны обнаружили обломки самолета около 14.40. Погрузившись в воду, спасатели сообщили, что никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил.

Известно, что разбившийся самолет принадлежал американской компании Southeast Aviation LLC. "Наши сердца разбиты после новостей о сегодняшней потере. Мы скорбим вместе с семьями погибших пяти пассажиров и нашего пилота. Мы сотрудничаем со службами быстрого реагирования, в том числе с Береговой охраной США и войсками штата Аляска, чтобы выяснить обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении компании.

Личности погибших пока не называются. Начато расследование происшествия.-0-