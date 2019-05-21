На Аляске второй раз за неделю разбился самолет

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Taquan Air попал в аварию и разбился над Аляской, сообщает
Это уже вторая авария с самолетом этого авиаперевозчика за неделю. В результате крушения погибли находившиеся на борту пассажир и пилот.
Причины аварии пока не сообщаются. В Taquan Air заявили, что продолжат сотрудничать со следствием и усилят безопасность полетов. Компания Taquan Air предлагает регулярные и чартерные рейсы, доставку грузов и экскурсии над Аляской.-0-
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