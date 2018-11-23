На Аляске вулкан Вениаминова стал активным

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Аляске проснулся вулкан Вениаминова. Он извергает в воздух пепел на высоту до пяти километров. Об этом сообщает Вулканическая обсерватория Аляски 23 ноября.

Над полуостровом закрыли небо для полетов, а для авиации объявлено "красное" предупреждение.

Вулкан Вениаминова начал извергаться 4 сентября, но только в последние сутки его активность сильно возросла.

Вулкан Вениаминова - самая высокая точка Аляски, он расположен в центре полуострова. Ближайший населенный пункт Перривилл находится в 40 км от вулкана.-0-