На Аляске вулкан Вениаминова стал активным

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Аляске проснулся вулкан Вениаминова. Он извергает в воздух пепел на высоту до пяти километров. Об этом сообщает Вулканическая обсерватория Аляски 23 ноября.
Над полуостровом закрыли небо для полетов, а для авиации объявлено "красное" предупреждение.
Вулкан Вениаминова начал извергаться 4 сентября, но только в последние сутки его активность сильно возросла.
Вулкан Вениаминова - самая высокая точка Аляски, он расположен в центре полуострова. Ближайший населенный пункт Перривилл находится в 40 км от вулкана.-0-
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