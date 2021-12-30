На Алтае обнаружили древнее хрустальное орудие скотоводов

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские ученые совершили экспедицию на Алтай, где вместе с коллегами из Германии исследовали древнейшую стоянку скотоводов в Сибири. Во время раскопок было найдено орудие из хрусталя, сообщает ТАСС.

Ученые впервые обнаружили изделие такого рода на исторической стоянке. Само поселение датируется III-II тысячелетием до нашей эры. Оно относится к "афанасьевской" культуре и отличается хорошей сохранностью.

Интересно, что в этом поселении нет артефактов других эпох. Оно прекратило свое существование после того, как на него сошел горный сель, и стало своего рода "капсулой времени".

Среди находок были кости животных, фрагменты керамики, орудия труда. Но больше всего исследователей заинтересовал скребок из горного хрусталя. Изделия из этого материала являются большой редкостью и практически не встречаются на Алтае.

Ученые намерены провести ряд экспертиз, в том числе радиоуглеродный и палеогенетический анализ. Они покажут, в какое время существовало поселение и каких животных там разводили.-0-