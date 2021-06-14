На атомной электростанции в Китае произошла утечка газа

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утечка газа произошла на атомной электростанции Тайшань в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщает CNN со ссылкой на французскую компанию EDF, которая является совладельцем предприятия.

По информации компании, увеличение объема инертных газов могло быть вызвано проблемой с топливными стержнями. Замеры выбросов, тем не менее, оказались ниже допустимого в Китае уровня.

Операторы работают над устранением проблемы. На АЭС настаивают, что выбросы контролируемые, и они не повлекут за собой загрязнения атмосферы.-0-