На аукцион Sotheby's впервые выставили раритетные кроссовки

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории на аукцион Sotheby's выставили не картины и не драгоценности, а коллекцию спортивной обуви, сообщает
Среди них – первые самозашнуровывающиеся кроссовки как в фильме «Назад в будущее», а также кроссовки, которые создали специально для участников Олимпиады 1972 года. Таких пар было лишь 12, и они сделаны вручную Биллом Бауэрманом - одним из основателей Nike. Рисунок на подошве сделан электровафельницей.-0-
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