На аукцион Sotheby's впервые выставили раритетные кроссовки

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории на аукцион Sotheby's выставили не картины и не драгоценности, а коллекцию спортивной обуви, сообщает "МИР 24" . Всего на торги выставлены 100 пар раритетных кроссовок. Вся обувь мужская. Некоторые лоты могут быть оценены в $150 тыс.

Среди них – первые самозашнуровывающиеся кроссовки как в фильме «Назад в будущее», а также кроссовки, которые создали специально для участников Олимпиады 1972 года. Таких пар было лишь 12, и они сделаны вручную Биллом Бауэрманом - одним из основателей Nike. Рисунок на подошве сделан электровафельницей.-0-