На автозаправке в Шымкенте произошел мощный взрыв

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел в казахстанском городе Шымкент. На автозаправке взлетели на воздух две цистерны с газом, передает телеканал "МИР 24" .

Сразу же после взрыва загорелась одна из больших емкостей для хранения газа. Чтобы локализовать огонь, у пожарных ушло почти полтора часа. В результате пострадал работник заправки, он госпитализирован с сильными ожогами.

Причина взрыва выясняется.-0-