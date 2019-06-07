На автозаправке в Шымкенте произошел мощный взрыв

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел в казахстанском городе Шымкент. На автозаправке взлетели на воздух две цистерны с газом, передает телеканал
Сразу же после взрыва загорелась одна из больших емкостей для хранения газа. Чтобы локализовать огонь, у пожарных ушло почти полтора часа. В результате пострадал работник заправки, он госпитализирован с сильными ожогами.
Причина взрыва выясняется.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3568 BYN
|2.356 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0925 BYN
|2.09 BYN
|2.094 BYN
|RUB
|3.217 BYN
|3.215 BYN
|3.22 BYN