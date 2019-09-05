На Багамах из-за "Дориана" произошла утечка нефти

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская энергетическая компания Equinor сообщила об утечке нефти из терминала South Riding Point, расположенного на Большом Багаме (Багамские острова). Такая информация размещена на сайте компании.

"Первичный осмотр объекта South Riding Point с воздуха показал, что терминалу при урагане был нанесен ущерб. Нефть обнаружена на земле за пределами береговых резервуаров, - говорится в сообщении. - Пока нет возможности назвать точные объемы разлива нефти. Утечка в море на данный момент не зафиксирована".

Несмотря на то, что погода на острове улучшились, дорожные условия и наводнения не позволяют специалистам компании в полной мере оценить ситуацию и масштаб ущерба, причиненного терминалу и его окрестностям. Сейчас Equinor мобилизует ресурсы для ликвидации разливов нефти.

Уточняется, что накануне стихийного бедствия, в полдень 31 августа, компания приостановила работу нефтеналивного терминала South Riding Point, на предприятии во время урагана никто из работников не находился.

Как сообщалось ранее, жертвами "Дориана" на Багамских островах стали не менее 20 человек. По подсчетам ООН, в результате стихии пострадало около 20% населения архипелага, в срочной гуманитарной помощи нуждаются 70 тыс. человек.-0-