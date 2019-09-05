На Багамах из-за "Дориана" произошла утечка нефти

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 5 сентября 2019
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:51 Белорусские продукты питания представлены на выставке CNR Food Istambul в Турции Экономика
15:41 Выставка "Художник и город" переехала в Брест Регионы
15:37 Белорусская транспортная неделя откроется в Минске 1 октября Экономика
15:36 Жертвами тропического шторма в Таиланде стали 16 человек В мире
15:33 В Щучине из-за отравления рабочих на главного инженера предприятия завели уголовное дело Происшествия
15:29 Утверждены правила техэксплуатации систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Общество
15:27 Шульган о роуминге в странах "Восточного партнерства": готовы дать комфортные тарифы Общество
15:25 Служебная собака нашла 1,4 кг насвая под прилавком на рынке в Гомеле Происшествия
15:24 Известна стоимость квадрата в экспериментальном доме для минчан-очередников в Смолевичах Регионы
15:22 Александр Рогачук: многие проекты тысячелетия родились из инициатив брестчан Регионы
15:12 Более трети подростков становятся жертвами издевательств в интернете - ЮНИСЕФ В мире
15:04 Новый посол Казахстана вручил копии верительных грамот в МИД Беларуси Политика
15:04 На Багамах из-за "Дориана" произошла утечка нефти В мире
15:04 Суд в Барановичах восстановил на работе незаконно уволенного бригадира Происшествия
14:56 Минтруда на своем сайте прокомментировало уже 32 новации в Трудовом кодексе Общество
14:56 Посол Бразилии предложил преобразовать городской квартал в Минске в стиле Vulica Brasil Общество
14:49 Трехметрового героя компьютерной игры Dota 2 создал мастер из Браславского района Калейдоскоп
14:44 Минтруда и профсоюзы будут мониторить возможные проблемы с режимом труда дистанционных работников Общество
14:40 Брестский университет им. Пушкина будет сотрудничать со вторым по величине вузом Болгарии Регионы
14:39 "Зоны успокоения" дорожного движения создают возле гимназий в Витебске Регионы
14:39 Видео: парень на американских горках спас чужой телефон Калейдоскоп
14:35 Минтруда: мобильность - ключевая характеристика дистанционного труда в новом ТК Общество
14:32 Минтруда: при увольнении между нанимателем и работником действуют зеркальные обязательства Общество
14:30 "Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": интернет-банкинг Экономика
14:21 Больница китайской медицины ищет пути для продвижения своих препаратов на белорусский рынок Регионы
14:20 Продажи белорусского картофеля и овощей в организациях торговли в последние годы растут - МАРТ Экономика
14:12 ЕЭК: Россия снимает препятствия для свободного движения некоторых товаров из стран ЕАЭС Экономика
14:08 Музей частного коллекционирования в Витебске 6 сентября можно будет посетить бесплатно Афиша
13:52 Белорусские военные успешно выполнили свои задачи на учении "Боевое содружество - 2019" Общество
13:47 Мини-завод по производству самогона ликвидирован на ферме в Сморгонском районе Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
05 сентября 2019, 15:04

На Багамах из-за "Дориана" произошла утечка нефти

Фото Reuters
Фото Reuters

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская энергетическая компания Equinor сообщила об утечке нефти из терминала South Riding Point, расположенного на Большом Багаме (Багамские острова). Такая информация размещена на сайте компании.

"Первичный осмотр объекта South Riding Point с воздуха показал, что терминалу при урагане был нанесен ущерб. Нефть обнаружена на земле за пределами береговых резервуаров, - говорится в сообщении. - Пока нет возможности назвать точные объемы разлива нефти. Утечка в море на данный момент не зафиксирована".

Несмотря на то, что погода на острове улучшились, дорожные условия и наводнения не позволяют специалистам компании в полной мере оценить ситуацию и масштаб ущерба, причиненного терминалу и его окрестностям. Сейчас Equinor мобилизует ресурсы для ликвидации разливов нефти.

Уточняется, что накануне стихийного бедствия, в полдень 31 августа, компания приостановила работу нефтеналивного терминала South Riding Point, на предприятии во время урагана никто из работников не находился.

Как сообщалось ранее, жертвами "Дориана" на Багамских островах стали не менее 20 человек. По подсчетам ООН, в результате стихии пострадало около 20% населения архипелага, в срочной гуманитарной помощи нуждаются 70 тыс. человек.-0-

Теги
США ураган
Новости рубрики В мире
Фото The Nation Жертвами тропического шторма в Таиланде стали 16 человек
Фото Pixabay Более трети подростков становятся жертвами издевательств в интернете - ЮНИСЕФ
Владимир Путин. Фото Reuters Россия произведет, но не будет первой размещать запрещенные прежде ДРСМД ракеты - Путин
Фото ANSA Новое правительство Италии принесло присягу
Фото Associated Press Мощный взрыв возле посольства США в Кабуле: 10 человек погибли
Фото с сайта medpulse.ru В Бангкоке с начала года 5 тыс. человек заразились лихорадкой денге
Главное
Александр Лукашенко и Цзинь Лицюнь во время встречи Лукашенко о сотрудничестве с АБИИ: мы полны решимости выстроить образцовые отношения
Лукашенко принял с докладом главу МВД и поблагодарил за раскрытие ограбления ювелирного магазина
Крутой: программу действий по интеграции президенты Беларуси и России подпишут в декабре
"Беларуськалий" к 2025 году увеличит производственные мощности по выпуску удобрений до 15,5 млн т
Топ-новости
МВД Беларуси усиливает работу с обращениями граждан и реагирование на публикации в СМИ
Установлен порядок участия собственников помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий
Теплая погода ожидается в Беларуси в выходные
Трехметрового героя компьютерной игры Dota 2 создал мастер из Браславского района
Минтруда и профсоюзы будут мониторить возможные проблемы с режимом труда дистанционных работников
В Беларуси в межсезонье будет достаточно репчатого лука и лука-севка - Минсельхозпрод
Турчин и Мицкевич проведут совместный выездной прием граждан в Лиде
Россия произведет, но не будет первой размещать запрещенные прежде ДРСМД ракеты - Путин
Карпенко: Беларусь де-факто уже применяет всеобщее среднее образование
В Беларуси поднято более 50% льнотресты
Какие сюрпризы подготовили на День города районы и учреждения столицы
В Беларуси разработали комплекс мер по увеличению площадей плодово-ягодных культур
Контракты на сумму более $3 млн заключены на экономическом форуме в Бресте
Еще три белорусских спортсмена примут участие в легкоатлетическом матче Европа - США
Белорусские военные успешно выполнили свои задачи на учении "Боевое содружество - 2019"
Афиша
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Год малой родины Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.