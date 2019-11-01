На Багамских островах понизят налоги в пострадавших от урагана "Дориан" регионах

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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Багамских островов объявили о новых экономических мерах в отношении районов, пострадавших от урагана "Дориан", сообщает Prensa Latina . Премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис 31 октября сообщил о снижении налогов для некоторых регионов страны. В связи с этим, до июня 2020-го года жители Багамских островов и организации будут освобождены от уплаты НДС при покупке предметов первой необходимости, строительных материалов и различного оборудования. Миннис также объявил о подготовке к созданию целевого фонда для восстановления инфраструктуры Багамских островов. "Дориан" оказался самым мощным ураганом в истории Багам. Стихия уничтожила целые жилые кварталы. Были затоплены улицы и повреждена важная инфраструктура островов. Единственный международный аэропорт на острове Большой Багама также оказался разрушен.-0- Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамах превысило 40 человек На Багамах из-за урагана повреждено или разрушено около 13 тыс. строений. Затоплены обширные территории. Спасательные и поисковые операции на архипелаге продолжаются. Подписывайтесь на нас в Telegram и Viber!