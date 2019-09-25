На Байконуре прошел запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" стартовала 25 сентября с космодрома Байконур, передает ТАСС.
К Международной космической станции (МКС) отправились космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый в истории астронавт из ОАЭ Хазаа аль-Мансури.
Позже корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и начал автономный полет к станции.
Полет "Союза МС-15" к МКС запланирован по шестичасовой схеме – космический корабль сделает четыре витка по орбите вокруг Земли. Стыковка корабля с МКС намечена на 25 сентября в 22:45.
Это был 70-й и последний пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ". На ракете используется аналоговая система управления. В будущем пилотируемые корабли "Союз" будут запускать с помощью ракет "Союз-2.1а" с полностью российской системой управления.-0-