На Бали определили курорты, которые откроются для иностранных туристов

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Бали определили окончательный список курортов, которые войдут в зеленую зону для приема иностранных туристов, сообщают РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.

Губернатор острова Ваян Костер объявил, что доступ международных путешественников будет разрешен в Убуд, Санур и Нуса-Дуа. Это решение принято с одобрения Министерства здравоохранения и Министерства туризма и креативной экономики Индонезии.

Создание зеленых зон входит в общенациональную программу Covid-19 safe travel. Стратегия подразумевает вакцинацию всех, кто проживает и работает в таких специально отведенных местах.

Кроме того, как и ожидалось, губернатор подписал закон, ужесточающий наказания для нарушителей антиковидных правил, в том числе и иностранцев. Их ждет штраф в размере $70, а при повторном проступке - немедленная депортация из Индонезии.-0-