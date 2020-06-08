На Бали турист провел 6 дней в колодце

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 29-летний турист из Великобритании был спасен после того, как провел шесть дней на дне колодца на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в деревне Пекату. Как рассказала CNN специалист по связям с общественностью регионального поисково-спасательного агентства Бали, в результате падения в колодец глубиной около 4 м мужчина сломал ногу, из-за чего не смог самостоятельно выбраться из ловушки. В течение шести дней он находился в сознании, и его крики о помощи в конечном итоге услышали местные жители. Они сообщили об инциденте спасательным службам.

Трое специалистов, оперативно прибывших на место происшествия, спустились по лестнице в колодец и извлекли из него пострадавшего. Затем турист был госпитализирован, сейчас его состояние стабильное.

Начальник регионального поисково-спасательного агентства обратился к местным жителям с просьбой закрывать колодцы, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.-0-