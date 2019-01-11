На Балканах ввели режим ЧС из-за снегопадов

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Балканах из-за снегопадов закрывают школы и вводят режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает агентство AP.

В пятницу государственное телевидение Сербии сообщило, что четыре муниципалитета на юго-западе страны ввели режим чрезвычайной ситуации, предупредили о скоплении снега на дорогах и изоляции горных сел. Большинство школ там закрылись, а провизию жителям доставляли аварийные бригады", - сообщает агентство.

В Черногории три города на побережье Адриатического моря остаются без электричества после того, как метель повредила основную линию электропередачи. По данным синоптиков, первые 10 дней января были самыми холодными в стране за последние годы.

В центральном боснийском муниципалитете Кладань снег также нарушил электроснабжение и привел к отключению телефонной связи.-0-