На базе ВВС Сирии прогремел взрыв

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел сегодня на базе сирийских ВВС в Шайрате в провинции Хомс во время транспортировки боеприпасов, сообщает агентство
В результате инцидента есть погибшие. Число жертв не уточняется. По предварительным данным, взрыв прогремел из-за технической ошибки, совершенной при перемещении боеприпасов с истекшим сроком хранения.-0-
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