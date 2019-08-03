На базе ВВС Сирии прогремел взрыв

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел сегодня на базе сирийских ВВС в Шайрате в провинции Хомс во время транспортировки боеприпасов, сообщает агентство SANA .

В результате инцидента есть погибшие. Число жертв не уточняется. По предварительным данным, взрыв прогремел из-за технической ошибки, совершенной при перемещении боеприпасов с истекшим сроком хранения.-0-