На Бельгию обрушилась метель

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильная метель обрушилась во второй половине дня 5 апреля на Бельгию. В столице плотный снег шел примерно с 11.00 с небольшими перерывами, сообщает ТАСС.

По информации Королевского метеорологического института Брюсселя, в отдельных районах страны толщина снежного покрова составила до 5 см. Одновременно произошло резкое похолодание: если на прошлой неделе дневная температура в Брюсселе достигала плюс 24 градуса, что заметно выше климатической нормы, то ночью с воскресенья на понедельник столбик термометра опустился до плюс двух градусов. Сейчас в бельгийской столице плюс шесть.

Пока нет информации, нанес ли внезапный снегопад какой-либо ущерб.

Метеорологи предупредили, что снег принес арктический фронт. По их прогнозу, во вторник и среду страну ждет штормовая погода со шквальным ветром и сильными, но кратковременными снегопадами. К четвергу аномальное похолодание должно закончиться.-0-