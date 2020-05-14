На большей части территории Японии отменили режим ЧП из-за коронавируса

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии отменили в 39 из 47 префектур режим чрезвычайного положения, введенный из-за распространения коронавируса, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, вопрос об отмене режима ЧП в оставшихся восьми префектурах будет рассмотрен на следующей неделе.

Решение об отмене чрезвычайного положения принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в стране, а также способности медицинских учреждений справляться с ситуацией.

Вместе с тем Синдзо Абэ не исключил возможность второй волны заболеваемости. По его словам, если количество случаев заражения возрастет, правительству, возможно, придется снова объявить чрезвычайное положение. Премьер-министр отметил, что задача властей состоит в том, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции и в то же время восстановить социально-экономическую деятельность.

Премьер-министр поблагодарил медицинских работников и пообещал расширить возможности тестирования на коронавирус для населения.-0-