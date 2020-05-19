На Большом канале Венеции вновь появились гондолы

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С ослаблением ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, с 18 мая на Большой канал Венеции в Италии вернулись гондолы, сообщает телеканал France 24.
На гондольерах не только знаменитые сине-белые футболки в полоску, но также маска и перчатки. В лодках специальной клейкой лентой на определенной дистанции отмечены места для пассажиров. Одновременно разрешено перевозить не более шести человек. В основном гондолы везут людей к рыбному рынку Риальто и в популярный район Дорсодуро.
В зонах посадки постоянно находятся работники в санитарных костюмах, которые дезинфицируют лодки перед тем, как люди поднимаются на борт.
Как сообщает Euronews, гондолы получили право возобновить свою деятельность, но по-настоящему они смогут работать лишь после того, как в Венеции появятся хотя бы туристы из Европы. Открытие границ для граждан из стран ЕС запланировано на 3 июня.
После двухмесячного карантина с 18 мая Италия вступила в новую фазу ослабления ограничений: открылись магазины, музеи, бары, рестораны, спортивные центры, парикмахерские, церкви.-0-