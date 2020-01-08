На борту разбившегося украинского самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа

8 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. На борту разбившегося самолета "Международных авиалиний Украины" Boeing 737 были зарегистрированы 167 пассажиров и 9 членов экипажа, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В настоящее время уточняется количество граждан Украины, находившихся на борту. По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа", - говорится в сообщении.

Премьер-министр добавил, что "работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа".

Как сообщалось, самолет МАУ Boeing 737 разбился вблизи иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни рано утром в среду. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Предварительно причиной катастрофы называют техническую неисправность.-0-

Причиной крушения украинского Boeing 737 могла стать техническая неисправность Лайнер, на борту которого находились не менее 170 человек, упал вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Он направлялся в Киев. По предварительным данным, самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет.