На бразильских пляжах собрано более 500 т нефти

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пляжах северо-востока Бразилии собрано более 525 т нефти и загрязненного песка, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ВМС Бразилии.

Протяженность береговой линии, затронутой экологическим бедствием, превышает 2,2 тыс. км. В очищении пляжей помимо добровольцев принимают участие сотрудники Бразильского института по защите окружающей среды (Ibama), Института по сохранению биоразнообразия (ICMBio) и государственной нефтегазовой компании Petrobras.

Источник загрязнения устанавливают ВМС Бразилии. В результате анализа нефти специалисты предположили, что она добывалась в Венесуэле. Однако государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA отвергла обвинения о своей причастности к разливу нефти у берегов Бразилии.-0-