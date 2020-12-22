На чилийской станции в Антарктиде обнаружили коронавирус

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антарктида перестала быть единственным континентом, на котором еще не было выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией, после сообщения о 36 заразившихся сотрудниках чилийской научно-исследовательской станции Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс (база имени генерала Бернардо О'Хиггинса), сообщает ABC NEWS.

Результаты тестов на COVID-19 стали известны 21 декабря. Сообщается, что до начала экспедиции все участники трижды сдавали тесты на наличие коронавирусной инфекции.

Научно-исследовательская станция Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс - одна из 13 антарктических станций Чили, расположенная на западе континента, недалеко от Южной Америки. Станция получила свое имя в честь чилийского национального героя Бернардо О'Хиггинса Рикельме.-0-