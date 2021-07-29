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29 июля 2021, 09:13

На Чукотке и в Магаданской области выпал снег

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Чукотке и в Магаданской области выпал снег, пишет "Российская газета".

На арктическом побережье Чукотского автономного округа температура опустилась до нуля - минус пяти градусов. "Облачно. На большей территории округа дождь. На арктическом побережье мокрый снег, - сообщается на сайте Чукотгидромета.

Снег выпал и на севере Магаданской области. Об этом сообщил один из местных жителей, а затем информацию подтвердили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.-0-

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