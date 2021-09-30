На Чукотке из-за снежной бури отменили занятия в школах

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Чукотского автономного округа Анадыре из-за сильного снегопада были отменены занятия в ряде школ и приостановлена работа переправы через Анадырский залив, сообщает информационное агентство "Чукотка".

Уточняется, что сегодня на побережье Берингова моря обрушился снегопад с северным ветром, порывы которого достигают 25 м/с. В окружной столице из-за сильной пурги ухудшилась видимость на дорогах. Закрыта переправа через Анадырский лиман, отменены занятия второй смены в школах у 6-7-х классов в Анадыре. Кроме того, в поселке Угольные Копи из-за непогоды отменили занятия для учащихся 1-7 классов.

Как отмечает ТАСС, окружное управление МЧС объявило на полуострове штормовое предупреждение. МЧС России рекомендует жителям автономного округа соблюдать меры безопасности в непогоду. Не рекомендуется без особой необходимости покидать населенные пункты и выходить на водные объекты.-0-