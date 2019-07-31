На дне Нила нашли подводный храм

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые, занимающиеся исследованием затонувшего древнеегипетского города Тонис (Гераклион), нашли руины храма, а в нем украшения из золота, монеты и фрагмент лодки, сообщает издание Live Science .

Для исследований специалисты использовали специальный сканирующий аппарат. При его помощи найдены колонны крупного храма и руины небольшого греческого молельного дома, захороненного под морским дном на глубине одного метра. Фрагмент лодки оказался недостающей частью ранее обнаруженного судна длиной 13 м.

На корабле хранились монеты из бронзы и золота, датированные правлением египетского царя Птолемея II (283-246 годы до н.э),керамические сосуды и другие изделия, изготовленные в III-IV веках.

Помимо Тониса, археологи изучили древний город Канопус, который тоже находится в западной части дельты Нила. Специалисты нашли целый комплекс зданий, порт, украшения, монеты эпохи Птоломея и Византии.-0-