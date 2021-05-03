На Эльбрусе нашли тела пропавших в апреле альпинистов

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели нашли тела двух человек, связь с которыми была потеряна во второй половине апреля при восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС.

"Найдены тела потерявшихся на Эльбрусе несколько дней назад девушки и ее гида. Они были на северной стороне горы ниже Скал Ленца", - рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что спасатели обнаружили палатку, в которой, вероятно, альпинисты хотели укрыться от непогоды.

Сообщение о пропаже людей поступило спасателям 21 апреля от отца женщины, которая пыталась совершить восхождение на гору вместе с гидом. По словам мужчины, последний раз дочь связывалась с ним 17 апреля, сообщив, что они с гидом находятся в 200 м от вершины, но в связи с плохой погодой вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку". Поиски велись с 23 апреля, но были приостановлены 26 апреля из-за плохих погодных условий. Возобновились они 1 мая.-0-