На фабрике пиротехники в Индии прогремел взрыв

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел сегодня на фабрике по производству пиротехники в штате Пенджаб на северо-западе Индии. Погибли не менее 11 человек, сообщает индийская газета
Взрыв произошел на заводе, расположенном в городе Батале (округ Гурдаспур). По информации индийского телеканала NDTV, под завалами разрушенной фабрики могут находиться около 50 человек.
Уточняется, что взрывной волной повреждены десятки близлежащих зданий, а также припаркованные рядом с местом происшествия автомобили.
Главный министр Пенджаба Амариндер Сингх рассказал, что в настоящее время на месте взрыва работают аварийно-спасательные службы. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших. На место ЧП направлены представители местной администрации и команды Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF).-0-