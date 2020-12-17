На Фиджи из-за циклона объявлен режим ЧП

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти островного государства Фиджи объявили о введении режима ЧП из-за мощного тропического циклона "Яса", обрушившегося на провинцию Буа на северном острове Вануа-Леву, сообщает Reuters.

Циклону присвоена самая высокая пятая категория, порывы ветра достигают скорости 260 км/ч, волны - высоты до 16 м. Ожидается, что стихия в ночь на 18 декабря доберется до центральной части архипелага.

Власти призывают людей переместиться на верхние этажи зданий и не выходить на улицу.

Режим ЧП будет действовать в течение 30 дней, это даст полиции и спасателям возможность координировать свои действия по устранению ожидаемых последствий циклона.

Отмечается, что циклон "Яса" превзойдет по силе циклона "Эван", который обрушился на архипелаг в 2016 году. Тогда жертвами стихии стали более 40 человек, десятки тысяч жителей остались без крова.-0-