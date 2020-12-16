На Фиджи надвигается мощный тропический циклон "Яса"

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По прогнозам метеорологов, тропический циклон "Яса" высшей пятой категории обрушится на островное государство Фиджи 17 декабря. Порывы ветра могут достигнуть 250 км/ч, сообщает Reuters .

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Фиджи предупреждает, что в районах, которые будут подвержены удару циклона, проживает около 600 тыс. человек. По распоряжению властей с 16 декабря закрыты школы, людей призвали запастись предметами первой необходимости.

Отмечается, что из-за сильных дождей, которые принесет с собой циклон, существует угроза наводнений.-0-