На Филиппинах 13 человек погибли из-за тропического шторма "Компасу"

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тринадцать жителей Филиппин погибли, девять считаются попавшими без вести из-за тропического шторма Kompasu ("Компасу"), бушующего на севере архипелага. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Филиппинское управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий сообщило, что циклон вызвал наводнения и оползни в провинции Палаван на крупнейшем филиппинском острове Лусон и в других регионах страны.

В провинции Палаван затоплены семь деревень. Власти эвакуировали в безопасные районы около 2 тыс. человек.

Ущерб экономике регионов, пострадавших от тропического шторма, по предварительным данным, составил почти $10 млн.

Тропический шторм Kompasu сформировался в Тихом океане 11 октября. Он стал 18-м по счету в этом сезоне в Азии. Во вторник сообщалось о девяти погибших.-0-