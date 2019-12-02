2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах более 200 тыс. человек эвакуированы из-за приближения тайфуна "Тисой", сообщает агентство Bloomberg.

В столице Филиппин Маниле из-за ожидаемой непогоды 3 декабря будут отменены учебные занятия и приостановлена работа аэропорта. Некоторые авиакомпании уже отменили рейсы, из-за чего более 5 тыс. человек остаются в аэропортах.

Ожидается, что тайфун обрушится на побережье Филиппин в районе провинций Сорсогон или Катандуанес вечером 2 декабря либо 3 декабря.-0-