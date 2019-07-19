На Филиппинах грузовик со школьниками сорвался со скалы

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На филиппинском острове Себу грузовик со школьниками сорвался со скалы, 11 детей погибли, сообщает местное издание
По информации полиции, автомобиль вез детей на спортивное мероприятие, но потерял управление и сорвался со скалы. Пострадавшие госпитализированы в больницу города Больхоон.
На месте происшествия продолжается спасательная операция. Правоохранители выясняют причины аварии.-0-
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