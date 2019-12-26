На Филиппинах из-за тайфуна погибли не менее 16 человек

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 16 человек погибли из-за тайфуна "Фанфон" на Филиппинах, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По информации Reuters, из-за разгула стихии более 4 тыс. человек были эвакуированы из региона Восточные Висайи. Отменены как минимум 60 внутренних авиарейсов, 157 судов не могут выйти в море, более 20 тыс. пассажиров остаются в портах. Также за прошедшую ночь тайфун разрушил около 100 домов.

Скорость ветра внутри "Фанфона" достигает 150 км/ч.-0-