На Филиппинах произошло еще одно мощное землетрясение

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня на Филиппинах, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 66 км, эпицентр находился в 13 км от филиппинского города Тутубиган. Данных о погибших и разрушениях пока нет.

22 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,3 на острове Лусон в центре Филиппин. В результате погибли 11 человек. Землетрясение привело к повреждению многочисленных зданий и дорог, была разрушена часть конструкций международного аэропорта Кларк в провинции Пампанга.-0-