18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6. В результате обрушения дома в провинции Масбате погиб по меньшей мере один человек, еще один получил травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Philippines.

Землетрясение нанесло серьезный ущерб строениям в Катайнгане, на дорогах появились трещины. Эпицентр землетрясения находился в 7 км к юго-востоку от Катайнгана, очаг залегал на глубине 21 км.

В течение дня власти намерены оценить ущерб, причиненный подземными толчками.-0-