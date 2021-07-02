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02 июля 2021, 11:57

На Филиппинах проснулся вулкан Тааль

Фото Reuters
Фото Reuters

2 июля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах вулкан Тааль сегодня выбросил гигантский столб пепла. Как сообщает CNN, власти страны начали эвакуацию населения.

В наибольшей опасности оказались города, расположенные на озере, окружающем вулкан Тааль. По словам губернатора провинции Батангас Эрмиландо Манданаса, эвакуация началась в четверг поздно вечером, и более 3,5 тыс. семей - почти 14,5 тыс. человек - были перемещены в безопасные районы.

Тааль - один из самых маленьких действующих вулканов в мире. Он представляет собой большую кальдеру, заполненную озером Тааль. Несмотря на то, что его высота составляет всего 311 м, вулкан может быть смертельно опасным. Это доказывает извержение 1911 года, которое унесло жизни более 1,3 тыс. человек. В январе 2020 года вулкан Тааль поднял столб пепла и пара на высоту в 15 км, что вынудило более 100 тыс. человек покинуть свои дома, повлекло за собой отмены рейсов и стало причиной пепловых дождей в Маниле.-0-

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