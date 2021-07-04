На Филиппинах разбился военный самолет с 85 людьми на борту

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет ВВС Филиппин разбился в воскресенье в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию командующего ВС республики Сирилито Собеджана.

По его словам, спасательная операция продолжается. "Сегодня в 11:30 (06:30 мск) в районе архипелага Сулу разбился самолет, - приводит его слова телеканал CNN Philippines. - В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы спасти пассажиров и экипаж". Он подчеркнул, что 40 человек были спасены. Всего на борту воздушного судна находились не менее 85 человек.-0-