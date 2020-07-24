24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Исабела на Филиппинах разбился военный вертолет, на борту которого находились пять человек. Об этом 23 июля со ссылкой на филиппинское управление гражданской авиации сообщает CNN Philippines.

Крушение произошло во время взлета в военном лагере в городе Кауаян. На борту находились два пилота, два члена команды и один пассажир.

В вертолете были обнаружены два тела, сообщает телеканал. Один человек был ранен и доставлен в медицинский центр. Еще двое пропали без вести.-0-