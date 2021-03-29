На Филиппинах временно усилены ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах с 29 марта по 4 апреля ввели строгие ограничения из-за высокого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает CNN.

В столице и близлежащих провинциях продлен комендантский час, запрещено собираться на улице компаниями более 10 человек, праздники можно отмечать только в узком кругу семьи. Рестораны остаются закрытыми, разрешена еда навынос. Для контроля за соблюдением ограничительных мер власти привлекли полицию.

По данным Министерства здравоохранения Филиппин, на 28 марта в стране зафиксировано 9 475 новых случаев COVID-19 за сутки, в целом заболели 721 892 человека, умерли 13 170.-0-