На Филиппинах за сутки выявили более 15 тыс. случаев заболевания COVID-19

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах суточный рост случаев заболеваний коронавирусом впервые превысил 15 тыс., сообщает информационное агентство "Синьхуа".

"Сегодня на Филиппинах были выявлены еще 15310 случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный рост с начала пандемии", - говорится в сообщении.

Общее число инфицированных на Филиппинах достигло более 771 тыс. человек. В ведомстве сообщили, что число активных случаев в стране составляет почти 154 тыс.

В настоящее время на Филиппинах, население которых составляет около 110 млн человек, было протестировано более 9,5 млн человек.-0-