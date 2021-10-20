На Филиппинах зарегистрировано землетрясение магнитудой 4

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4 зарегистрировано на филиппинском острове Лейте. Об этом сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр находился в 12 км к северо-востоку от муниципалитета Альбуэра, население которого составляет около 47,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Специалисты исключили вероятность возникновения повторных подземных толчков и разрушений в этом районе. Между тем там все же произошло еще три слабых землетрясения магнитудой 3,7, 2,2 и 2,6 соответственно. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.-0-