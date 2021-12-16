На Филиппины обрушился мощный тайфун "Рай"

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-восток Филиппин сегодня обрушился мощный тайфун "Рай", 98 тыс. человек были эвакуированы из опасных регионов в пункты временного размещения из-за угрозы наводнений и оползней, сообщает агентство Associated Press.

Синоптики сообщили, что шторм движется в северо-западном направлении и порывы ветра достигают 230 км/ч. На его пути находятся около 10 тыс. деревень, об этом заявили официальные представители службы реагирования на стихийные бедствия.

В близлежащих провинциях страны объявили штормовое предупреждение. Береговая охрана запретила грузовым и пассажирским суднам выходить в море. Отменены десятки авиарейсов, школы и госучреждения закрыты.

Как сообщает Синьхуа, тайфун "Рай" - 15-й тропический циклон, который обрушится на страну в этом году, - по прогнозам, достигнет берега днем или вечером 16 декабря. Ожидается, что шторм усилится до выхода на сушу.

Филиппины входят в число стран, наиболее подверженных стихийным бедствиям, включая извержения вулканов и частые землетрясения. Ежегодно на страну обрушивается около 20 тайфунов, которые вызывают наводнения и оползни.

В последние годы Филиппины пострадали от нескольких крупных стихийных бедствий, включая супертайфун "Хайян" в 2013 году и извержение вулкана Тааль в январе 2020 года.-0-