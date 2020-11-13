На фоне пандемии COVID-19 в мире растет смертность от кори

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость корью в мире резко подскочила в 2019 году, говорится в опубликованном 12 ноября совместном отчете ВОЗ и центров по контролю и предупреждению заболеваний США. В прошлом году корью заразились 869 770 человек, это самый высокий показатель с 1996 года, сообщает

ВВС.

При этом, начиная с 2016 года, смертность от кори удвоилась, хотя многие считают ее неопасной детской болезнью. В прошлом году в мире от нее скончались 207,5 тыс. человек.

Эксперты связывают неутешительную ситуацию с тем, что многие дети вовремя не получают необходимую двойную прививку вакцин MCV1 и MCV2, обеспечивающих защиту от кори. Чтобы надежно пресечь распространение вируса, должно быть привито 95% населения. Среднемировой уровень вакцинации MCV1 составляет 85%, MCV2 - 71%.

"Наука давно знает, как не допустить вспышек кори. Нужно работать сообща, чтобы дойти с прививкой для каждого", - прокомментировал обнародованные данные генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

В 2020 году меры по борьбе с COVID-19, при всей их важности, затормозили вакцинацию от других болезней. В 26 государствах плановые прививки от кори для 94 млн человек были отложены из-за карантина, а возобновлены лишь в восьми из них (Бразилии, Непале, Филиппинах, ЮАР, Демократической республике Конго, Нигерии, Эфиопии и Сомали).

"COVID-19, опасный сам по себе, вызывает еще и рост заболеваемости и смертности от кори, которая также не знает границ", - указывает президент американского отделения Красного Креста Гейл Макговерн.

"Борьба с одной смертельной болезнью не должна происходить за счет другой. Обязательно нужно продолжать иммунизацию от всех инфекций, против которых есть вакцины", - говорит исполнительный директор Детского фонда ООН Генриетта Фор.

6 ноября ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали правительства принять экстренные меры против распространения кори и полиомиелита. "Борьба с COVID-19 критически важна. Но есть и другие смертельные заболевания, угрожающие миллионам жителей наиболее бедных стран", - говорится в документе.

Специализированные органы ООН особенно беспокоит ситуация в Нигерии, крупнейшей африканской стране с населением 200 млн. Уровень вакцинации от кори составляет там всего 54%. В двух южных штатах, Дельта и Энугу, свыше 70 человек в последние дни скончались от вспышки желтой лихорадки. В соседнем штате Бену 12 человек погибли от неустановленной пока инфекции. COVID-19 в Нигерии заболели 64 366 человек, 1 160 из них умерли.

"Немыслим сам факт того, что мы наблюдаем самые крупные вспышки кори при жизни целого поколения, когда у нас есть безопасная, экономичная и проверенная вакцина. Ни один ребенок не должен умереть от болезни, которую можно предотвратить с помощью вакцин", - подчеркнула президент фонда Организации Объединенных Наций Элизабет Казенс.-0-