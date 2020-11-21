На G20 китайская сторона предлагает создать международный механизм признания кода здоровья

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Группы двадцати (G20) предложил создать международный механизм взаимного признания кода здоровья. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Китайская сторона предлагает создать международный механизм взаимного признания кода здоровья, который будет реализован с помощью QR-кода и будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса", - сказал китайский лидер на саммите, который организован как видеоконференция.

Отмечается, что Китай приложит все усилия и выполнит обещание помочь развивающимся странам, в частности сделать доступной для них вакцину от коронавируса, заявил Си Цзиньпин.

"Китай готов усилить сотрудничество с другими странами в области исследований и разработок, производства и распространения вакцин от коронавируса", - отметил он.-0-