На Гаити число жертв шторма "Лаура" возросло до 31

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 31 человека погибли, 8 пострадали в результате тропического шторма "Лаура", обрушившегося на Гаити, сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление по вопросам безопасности.

Ранее местные СМИ сообщали о 20 погибших. По имеющейся информации, в общей сложности повреждено более 2,3 тыс. жилых строений, затоплено свыше 6,2 тыс. домов. Скорость ветра во время шторма "Лаура" достигала 23 м/с. По данным спасательных служб, серьезно пострадали юго-восточные и западные регионы страны. Подтопления, порывы ветра и ливни могли повлиять на условия жизни более 2 млн жителей Гаити.-0-